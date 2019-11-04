إيفرتون يوضح تطورات إصابة أندريه غوميز المروعة

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي إيفرتون أن لاعبه البرتغالي أندريه غوميز يعاني من كسر في كاحل قدمه اليمنى تعرض له قبل 10 دقائق من نهاية مواجهة توتنهام، أمس في المرحلة 11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال القطب الثاني لمدينة ليفربول في بيان: "يؤكد إيفرتون أن أندريه غوميز سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته في كاحله في المباراة ضد توتنهام"، مشيرا إلى أن العملية ستجري اليوم الاثنين.

وأضاف: "بعد الفحوصات في المستشفى، تأكد أنه كان يعاني من كسر في الكاحل الأيمن".

وكانت مباراة إيفرتون ضد توتنهام قد شهدت لحظة مأساوية، بتعرض لاعب برشلونة السابق أندريه غوميز لإصابة مروعة جراء التدخل القوي عليه من قبل اللاعب الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

وفي الدقيقة 79، حاول جناح توتنهام افتكاك الكرة في أقصى الجهة اليمنى، بتدخل بدا طبيعياً على الدولي البرتغالي، الأمر الذي جعل حكم المباراة مارتن أتكنسون يكتفي بإشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعب الفريق اللندني.

لكن بمجرد أن وقعت أنظار اللاعب الكوري وحكم المباراة على اللاعب البرتغالي الساقط على الأرض، انهار هيونغ مين سون من رؤية المشهد القاسي، بخلع كاحل لاعب فالنسيا الأسبق، ليختلط الحابل بالنابل في غضون لحظات لإسعاف غوميز.

وانتهى المشهد الصادم بطرد هيونغ وهو يجهش في البكاء، فيما احتاج غوميز أكثر من 12 دقيقة ليضعه الطاقم الطبي على المحفة، قبل إرساله إلى المستشفى للخضوع لعملية جراحية.