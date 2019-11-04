ريال مدريد يخطط لضم سترلينغ والتخلي عن بيل

المصدر: البيان الإلكتروني

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لإبرام صفقة قوية من العيار الثقيل، من صفوف مانشستر سيتي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس» العالمية، أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض للتعاقد مع رحيم سترلينغ، جناح مانشستر سيتي، خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الشبكة العالمية، أن النادي الملكي يخطط لإبرام صفقة تبادلية، يتضمن غاريث بيل و70 مليون جنيه إسترليني، مقابل الحصول على خدمات سترلينغ.

وكشفت "سكاي سبورتس" أن وكلاء سترلينغ اجتمعوا مع خوسيه آنخل سانشيز، المدير العام لنادي ريال مدريد، في الصيف الماضي، ولكن العرض تم رفضه؛ بسبب المقابل المادي الضعيف.