تعرف على اخر تطورات إصابة كاحل صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

رجحت تقارير صحفية بريطانية غياب نجم ليفربول محمد صلاح عن مباراة فريقه المهمة أمام جنك البلجيكي، في المرحلة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد استبداله خلال مباراة أستون فيلا في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً لموقع "ليفربول إيكو"، فإن صلاح لا يزال متأثر بإصابة الكاحل، التي تعرض لها بعد عرقلة حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي له، منذ شهر تقريبا.

وغادر صلاح ملعب المباراة بعد نحو ساعة من اللعب، عندما كان ليفربول خاسراً بهدف نظيف من أستون فيلا، إلا أن زميليه أندي روبرتسون وساديو ماني نجحا في تسجيل هدفين أمّنا فوزاً صعباً لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت الشكوك تحوم حول سبب اختيار المدير الفني لليفربول يورغن كلوب لصلاح، لإخراجه من اللقاء في وقت مبكر نسبياً على غير العادة، حيث لم تتحدث أي تقارير عن وجهة نظر كلوب من التغيير.

إلا أن موقع "ليفربول إيكو" المختص بأخبار الفريق، قال إن صلاح لا يزال يعاني، وسيغيب في الغالب عن اللقاء الأوروبي المقبل.