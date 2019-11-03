ليفربول وسيتي صراع الصدارة مستمر

المصدر: لندن - د ب أ

حقق ليفربول انتصاراً بشق الأنفس، وتغلب على مضيفه أستون فيلا 2 - 1 أمس، في المرحلة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مبقياً على فارق النقاط الست مع مانشستر سيتي، الذي انتزع فوزاً صعباً من ضيفه ساوثمبتون بالنتيجة ذاتها.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة مفاجئة أمام بورنموث صفر/ 1، وتعادل أرسنال مع وولفرهامبتون 1 / 1، وتغلب نيوكاسل على مضيفه ويستهام 3- 2، وشيفلد يونايتد على ضيفه بيرنلي 3 - صفر، وبرايتون على نورويتش سيتي 2 - صفر.

وأنقذ السنغالي مانيه فريقه ليفربول من فخ أستون فيلا، بمنحه هدف الفوز 2-1 في الثواني القاتلة لمباراة الفريقين «ق 90 + 4».

وشهدت المباراة تقدم أستون فيلا بهدف المصري محمود حسن «تريزيغيه» في الدقيقة 20، وأدرك الأسكتلندي أندرو روربرتسون التعادل لـ«الريدز» (ق87)، قبل أن يأتي هدف الإنقاذ من مانيه بكرة رأسية.

وفي مباراة سيتي وساوثمبتون تقدم ساوثمبتون بهدف في الدقيقة 13 عبر لاعبه جيمس وارد-براوز، قبل أن يمنح الهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو فريقه التعادل في الدقيقة 70، ويسجل المدافع كايل ووكر هدف الفوز في الدقيقة 86.