إنيستا لا مكان لنيمار في تشكيلة برشلونة

المصدر: وكالات

أكد أندريس إنيستا لاعب برشلونة الإسباني السابق إن لديه شعور قوي بشأن عدم عودة نيمار داسيلفا إلى ملعب كامب نو في المستقبل في ظل المناخ الحالي.

وقال انيستا في مقابلة مع صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه لا يعرف أين سيلعب نيمار مع فريق برشلونة الحالي الذي يضم ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبيلي، أنطوان غريزمان والشاب أنسو فاتي.

وقال اللاعب الإسباني الدولي السابق: “لا أعرف كيف سارت المفاوضات أو إذا كان نيمار سيعود للبرسا، لكنه سيكون قطعة مهمة، كما لا أعلم كيف سيدار الوضع في تواجد العديد من اللاعبين رفيعي المستوى معًا”.

كما شكك إنيستا أيضاً في احتمال حصول جوزيه مورينيو على منصب المدير الفني في برشلونة واضاف: “لست على علم بما إذا كان مورينيو يمكنه الذهاب إلى ريال مدريد أم لا، وبالنسبة إلى برشلونة أرى أن الأمر معقد"

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً والذي غادر إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية عالمية عام 2017، مراراً وتكراراً بالانتقال إلى فريق إرنستو فالفيردي خلال الميركاتو الصيفي.

ورفض النادي الفرنسي جميع العروض التي قدمها نادي برشلونة للحصول على المهاجم الدولي البرازيلي، مما أدى إلى بقاءه في العاصمة باريس بانتظار ما سيحدث خلال الأشهر القادمة.

وقام بطل الدوري الإسباني بالتوقيع مع المهاجم أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل مبلغ 120 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك في محاولة لتعزيز قوة خط الهجوم بشكل أكبر.