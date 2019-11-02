«الميركاتو» آخر فرصة لإنقاذ نيوكاسل

المصدر: لندن - دب أ

كشف ستيف بروس، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، أن النادي سينشط خلال «الميركاتو الشتوي» في يناير، لتعزيز صفوف الفريق، الذي قد يعتبر الفرصة الأخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم وإبعاده عن صراع الهبوط، ويحتل نيوكاسل المركز 17 بعد 10 جولات بفارق نقطة واحدة أمام أقرب مراكز الهبوط، ولم يحقق هذا الموسم سوى انتصارين، وسجل لاعبو الفريق 6 أهداف سجل فقط بالدوري، رغم أنه أنفق أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني على ثلاثي الهجوم، ميجيل ألميرون وآلان سان-ماكسيمين وجويلينتون.