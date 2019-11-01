تريزيغيه: نصيحة صلاح قادتني إلى الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

تحدث الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه، نجم أستون فيلا، عن علاقته المميزة مع مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول، وكيف أقنعه بأن الدوري الإنجليزي الممتاز هو المكان الأنسب له.

وقال تريزيغيه في حوار أجراه مع الموقع الرسمي لأستون فيلا اليوم الجمعة: "صلاح كان يتحدث معي دائمًا ونصحني بضرورة الانتقال إلى هنا، رغم تلقي عروض أفضل من الناحية المادية من أندية كبرى في دوريات أخرى"

وأضاف: "اخترت أستون فيلا لأنه ناد كبير خاصةً أن حلم حياتي منذ الصغر كان اللعب في الدوري الإنجليزي للإضافة إلى مسيرتي".

وأكمل: "صلاح لا تشعر به أحيانا في المباريات لكنه ينتظر اللحظة المناسبة لحسم المواجهات الصعبة وتحقيق الفوز لفريقه، وهو ما يدل على مدى جودته كلاعب مهم بالنسبة للنادي ومنتخب مصر".

وتحدث تريزيغيه عن علاقته الشخصية بصلاح قائلا: "شخص متواضع ولا يشعرنا أنه من أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم، إنه فخر لنا في مصر وأتمنى له التوفيق دائما واعتلاء مكانة مميزة في كرة القدم".