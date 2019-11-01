كلوب يشيد بنجم ليفربول البطل المحلي

المصدر: أ ف ب

أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة، بلاعبه ترينت ألكسندر-أرنولد معتبرا انه لم يُسعد جماهير ليفربول بأدائه فحسب، بل أيضاً لأنه لاعب محلي المولد.

ويستعد الظهير الأيمن البالغ من العمر 21 عاما للظهور في مباراته المئوية مع ليفربول الذي يحل ضيفاً على أستون فيلا السبت، ضمن اطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الـ "بريمير ليغ".

وخاض الجناح الأيمن مع الـ"ريدز" 99 مباراة، منها 65 في الدوري المحلي، وأربع في كأس الاتحاد الإنجليزي وثلاث في كأس الرابطة الإنكليزية وواحدة في مسابقة الدرع الخيرية و26 في دوري أبطال أوروبا وواحدة في كأس السوبر الأوروبية، وسجل 5 أهداف.

واعتبر كلوب ان نجومية ألكسندر-أرنولد كان امرا محتما بسبب تصميمه على تحديد أهدافه الطموحة، وقال على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل مباراة فيلا "إنه شاب ولديه خبرة كبيرة بالفعل، إنها قصة رائعة لأسباب مختلفة".

وأضاف "أعرف أنه في ليفربول كان الجميع يائسا في ظهور بطل محلي يشق طريقه إلى الفريق الأول عندما شارك لأول مرة كان متحمسا، لكن الأمر لا يتعلق بلعب مباراة واحدة، بل بمئة مباراة".

واشار كلوب إلى أنه من بين هذه المباريات لم يكن هناك الكثير من المباريات السيئة، وأن لاعبه بات قدوة يحتذى بها حتى وإن كان في سن صغيرة.

وختم قائلا "أتمنى له أن يبقى في صحة جيدة وأن يكون مستقبله مشرقا بالنسبة له ولنا .إنه مثال أعلى رائع، ومن دواعي سروري العمل معه".