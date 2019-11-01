لوكا يخلف تودور في تدريب أودينيزي الإيطالي

المصدر: وكالات

أعلن نادي أودينيزي الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إعفاء إيجور تودور، المدير الفني، ومساعده جوريكا فوجيكو من منصبيهما بالفريق الأول.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت :"يود النادي توجيه الشكر لتودور وفوجيكو على ما قدماه للنادي".

وأكد النادي في بيانه:" يتولي السيد لوكا جوتي تدريب الفريق بشكل مؤقت، كما أنه سيقود مران الفريق الذي يقام في وقت لاحق من اليوم".

ويحتل أودينيزي المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد عشر نقاط.

ويستعد أودينيزي لمواجهة جنوه يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية عشر.