الصحف الاسبانية تسلط الضوء على خليفة سواريز

المصدر: وكالات

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على البديل الأقرب لقيادة خط هجوم برشلونة خلفاً للويس سواريز، وخطة زيدان الجديدة في ريال مدريد، من أجل العودة لطريق الانتصارات.

وتصدر غلاف صحيفة "ماركا" تصريحات من أندريس إنيستا نجم برشلونة السابق، وباو جاسول نجم كرة السلة وفريق شيكاجو بولز.

وأضافت الصحيفة: "إنيستا صرح: أريد أن أكون مدرباً، وجاسول قال: أفهم أن مسيرتي على وشك الانتهاء".

وتابعت: "الخطة (أ) الجديدة لزيدان، المدرب يجد الخطة المُقنعة في النهاية، بوجود فالفيردي ورودريجو".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "لاوتارو هو البديل".

وأضافت: "المهاجم الأرجنتيني لاعب إنتر ميلان، صاحب الـ22 عاماً، ينال ثقة الجميع باعتباره بديلاً محتملاً في المستقبل للويس سواريز".