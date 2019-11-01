صلاح على رادار ريال مدريد مجدداً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد بقيادة رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، ومدربه زين الدين زيدان، يدرس تعزيز صفوف "الميرينغي" بلاعب هداف في الموسم المقبل.

وأفادت التقارير أن هناك العديد من الأسماء المطروحة في قائمة مختصرة على طاولة ريال مدريد في صيف 2020 ، من بينها المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجما ليفربول، والأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بحسب روسيا اليوم.

وحسب صحيفة "دياريو غول" الإسبانية، فإن بيريز يدرس ضخ استثمارات كبيرة لتعزيز كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم المقبل.