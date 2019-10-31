ريال مدريد يكتسح ليغانيس بخماسية في الدوري الإسباني

اكتسح ريال مدريد ضيفه ليغانيس 5 / صفر، أمس الأربعاء، في منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة السادسة عن طريق البرازيلي رودريغو، قبل أن يضيف الألماني توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة، وفي الدقيقة 24 سجل قائد الفريق سيرخيو راموس الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 68 سجل بنزيمة الهدف الرابع لريال مدريد من ركلة جزاء، قبل أن يختتم الصربي لوكا يوفيتش مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة خلف المتصدر برشلونة، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند خمس نقاط في المركز الأخير.