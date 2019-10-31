ليفربول يطيح بأرسنال من كأس الرابطة في مباراة مجنونة

المصدر: د ب ا

واصل ليفربول مسيرته في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الثمانية في البطولة، عقب فوزه المثير 5 / 4 بركلات الترجيح على ضيفه أرسنال اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للمسابقة.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بتعادل الفريقين 5 / 5، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لليفربول

واتسمت المباراة بالإثارة والندية على مدار شوطيها، لاسيما مع قيام مدربي الفريقين بالدفع بعدد كبير من العناصر البديلة، خاصةً الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي استبعد جميع لاعبيه الذين شاركوا في قائمة الفريق الأساسية أمام توتنهام هوتسبير في آخر مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

وبادر ليفربول بالتسجيل بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل الألماني شكودران موستافي لاعب أرسنال هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة.

ورغم الهدف المبكر، إلا أن أرسنال سرعان ما استعاد اتزانه، بعدما أحرز لوكاس تورييرا هدف التعادل في الدقيقة 19، فيما أضاف جابرييل مارتينيللي الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 26 و36.

وقلص جيمس ميلنر الفارق، بتسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، لكن أينسلي مايتلاند نيلس أعاد فارق الهدفين بتسجيله الهدف الرابع لأرسنال في الدقيقة 54.

واستغل ليفربول حالة الهدوء النسبي التي طغت على أداء أرسنال، ليحرز أليكس أوكسلايد تشمبرلين وديفوك أوريغي الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 58 و62، غير أن جيمس ويلوك أعاد التقدم لأرسنال بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 70.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز أرسنال وصعوده للدور المقبل، عاد أوريغي لهز الشباك من جديد بتسجيله هدف التعادل لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليضطر الفريقان للجوء إلى ركلات الترجيح، ويظفر ليفربول بورقة الصعود لدور الثمانية.