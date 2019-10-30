لماذا منع ناد ألماني لاعبيه من المصافحة والعناق؟

المصدر: البيان الإلكتروني

طلب المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لوسيان فافر من لاعبيه عدم التصافح بالأيدي أو العناق فيما بينهم خلال المباريات أو في أي وقت، بحسب "يوروسبورت".

وذلك منعًا لانتقال الأمراض، وخاصة مرض الانفلونزا.

وقالت تقارير صحفية ألمانية إن المدير الفني السويسري يخاف على لاعبيه من الأمراض التي تتناقل باللمس، وخاصة الانفلونزا، حيث يرغب في الإبقاء على جميع لاعبيه جاهزين من أجل المشاركة في المباريات في ظل منافسته على لقب الدوري الألماني ومشاركته المهمة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت التقارير إن طلب فافر جاء بعد غياب اللاعب ماركو رويس صانع ألعاب وقائد الفريق عن المواجهة ضد إنتر ميلان الإيطالي في دوري الأبطال الأسبوع الماضي بسبب الانفلونزا.

في حين كان قد تعرض كل من الحارس رومان بوركي والمهاجم المتميّز ماريو غوتزه بالمرض نفسه، الأمر الذي جعل المدرب يضع حدًا للمصافحة بالأيدي والعناق بين اللاعبين.

ويستعد بوروسيا دورتموند من أجل خوض سلسلة من المواجهات الحاسمة بالفترة المقبلة، حيث يبدؤها اليوم الأربعاء بمواجهة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في بطولة كأس ألمانيا.

أما بعدها بأيام، فسيخوض دورتموند مواجهة قوية على أرضه "ملعب سيغنال إيدونا بارك" ضد نادي فولفسبورغ في بطولة الدوري الألماني، قبل أن يستضيف إنتر ميلان في الجولة الرابعة من دور المجموعات للتشامبيونز ليغ.

ويعيش لوسيان فافر تحت ضغط كبير في الموسم الحالي بعد انتصاره في أربع مباريات فقط من أصل تسع جولات خاضها في البوندسليغا حتى الآن.

يُذكر أن اللاعب جادون سانتشو جناح ونجم دورتموند يأمل تجنب الإصابة بالانفلونزا بعد إجباره على التدرُّب منفردًا تحت الأمطار وتغريمه 86 ألف جنيه استرليني بعد تأخره المتكرر عن التدريبات في الأيام الماضية.