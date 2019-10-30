حكمة مباراة توقف اللعب لتلتقط سيلفي مع لاعب وسيم!

المصدر: البيان الإلكتروني

في أغلب المباريات التي يحضرها نجوم كبار نشهد بعض الحالات الطريفة التي تؤدي إلى إيقاف اللعب، منها اقتحام أحد المشجعين أو المشجعات الملعب، لكن ما حدث في مباراة ودية شارك فيها أساطير منتخب البرازيل لكرة القدم في مدينة حيفا هو ما يدعو إلى العجب.

وبحسب صحيفة "المدينة" وخلال مباراة لقدامى منتخب البرازيل في مدينة حيفا، فوجئ كاكا أثناء ركضه بالكرة، بحكمة اللقاء توقف سيره من دون سبب، لتشهر بطاقة صفراء في وجه النجم السابق لميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني. من أجل التقاط صورة "سيلفي" تذكارية معه.

حيث أخرجت الحكمة هاتفها المحمول من جيبها لتلقط صورة تذكارية مع كاكا صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2007.

وكان كاكا واحدا من بين أساطير منتخب البرازيل الذين واجهوا نظيره الإسرائيلي، بمشاركة رونالدينيو وريفالدو وروبرتو كارلوس وبيبيتو وكافو.

وأعلن كاكا اعتزال كرة القدم عام 2017 بعدما أنهى مسيرته في الدوري الأميركي للمحترفين، حيث انخفض مستواه في السنوات الأخيرة بسبب ضعف اللياقة وتعرضه لسلسلة من الإصابات. وفاز منتخب "راقصي السامبا" بالمباراة بنتيجة 4-2، وكانت أهداف البرازيل من نصيب بيبيتو ورونالدينيو وكاكا وأموروزو.