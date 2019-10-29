قائمة بأسماء المرشحين لمغادرة برشلونة

المصدر: وكالات

يحتاج فريق برشلونة الإسباني إلى تحصيل مبلغ 124 مليون يورو من بيع بعض اللاعبين من أجل الوصول إلى ميزانية مليار يورو التي تمت المصادقة عليها في 4 أكتوبر.

وبدأ الفريق فعلا بالعمل على تحضير الصفقات، ونشرت صحيفة "الماركا" الإسبانية أسماء قد تدر على الفريق هذا المبلغ:

إيفان راكتيتش

يعيش اللاعب الكرواتي آخر أيامه في ملعب كامب نو ومن المنتظر أن يغادر في يناير المقبل.

وكان فريق يوفنتوس الإيطالي رغب في التعاقد معه الصيف الماضي، ومن الممكن أن يظهر رغبته من جديد في شرائه، فيما يرغب فريق مانشستر يونايتد الانجليزي أيضا بالاستفادة من خدمات اللاعب.

أرثور فيدال

افتقد اللاعب التشيلي بريقه في الفريق، ويرغب برشلونة في الاستفادة من بيعه قبل أن ينتهي عقده في 2021.

مالكوم دي أوليفيرا

انتقل إلى زينيت سانت بطرسبرغ مقابل 40 مليون يورو، لكن برشلونة لم يتسلم حتى الآن إلا مبلغ 8.2 ملايين يورو.

فيليب كوتينيو

تمت إعارة البرازيلي كوتينيو لفريق بايرن ميونيخ، ويمكن للفريق الألماني الحصول عليه مقابل 120 مليون يورو.

وقد سجل اللاعب بداية جيدة مع الفريق البافاري.

صامويل أومتيتي

ابتلي أومتيتي بالإصابات، ورغم أن برشلونة يريد الاحتفاظ به، ولكن شكوكه حول رغبة الفريق بالتخلص منه، تجعله ضمن قائمة اللاعبين المستعدين للمغادرة.

مارك كوكورييا

يعتزم برشلونة بيع اللاعب الإسباني قبل 30 يونيو.

ويمكن لفريق خيتافي، حيث يلعب كمعار حاليا، أن يوقع له مقابل 6 ملايين يورو، رغم أن قيمته في السوق أعلى من ذلك.

كارلوس بيريز

مستقبله غير واضح مع الفريق، ورغم أنه أظهر مستوى جيد إلا أنه لا يرقى إلى مستوى اللاعب انسو فاتي.

موسى واغي

مستقبله أيضا مع برشلونة غير واضح، إذ حتى الآن لا يعتمد عليه المدرب فالفيردي في المباريات التي يجريها الفريق.