ماذا قال يورغن كلوب عن إصابتي فان دايك وصلاح؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدث مدرب ليفربول الإنجليزي الألماني يورغن كلوب عن الإصابة التي لحقت بكل من محمد صلاح وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك أمام توتنهام في الدوري.

وحرص كلوب على طمأنة جماهير "الريدز" على الثنائي المصري الدولي محمد صلاح جناح أيمن الفريق وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك، واللذين أصيبا في مباراة توتنهام وفقا لما نشرته صحيفة «آس» الإسبانية.

ونجحت كتيبة كلوب في خطف فوز ثمين على «السبيرز» في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب «أنفيلد» بهدفين لقاء هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من «البريميرليغ».

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الـ75 من عمر اللقاء، نفذها بطريقة رائعة لتسكن الزاوية اليسرى لمرمى باولو جازانيج الذي اكتفى بمتابعتها وهي تسكن الشباك، فيما سبقه زميله هندرسون بإحراز هدف ليفربول الأول في الدقيقة 52.

كان المهاجم الإنجليزي المخضرم هاري كين قد افتتح أهداف المباراة حينما هز شباك ليفربول في الثانية 57 من المباراة.

وكانت المباراة قد توقفت بسبب إصابة محمد صلاح وعلاجه من قبل طاقم الجهاز الطبي لليفر، لكنه لم يستطع إكمال اللقاء وخرج اضطراريا في الدقيقة الـ 84 ليدخل بدلا منه جو جوميز.

وقال كلوب في التصريحات، التي أدلى بها عقب المباراة: "مو صلاح شعر بألم في كاحله، واشتد عليه مع سريان المباراة، لكنها ليست مشكلة خطيرة".

وبشأن فان دايك، أوضح كلوب: "فيرجيل شعر بآلام في الساق، كانت مؤلمة، لكنه سيكون على ما يُرام".

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول ترتيب «البريميرليغ»، فيما توقف رصيد توتنهام عند 12 نقطة محتلا بها المركز العاشر.