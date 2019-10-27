بيريز يعرض على رونالدو العودة إلى ريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية، الأحد، أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قدم عرضا للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من أجل العودة مرة أخرى للنادي الملكي.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية نقلا عن شبكة "دياريو غول، إن بيريز سعى خلال الأيام الماضية لفتح خطوط اتصال مع نجم ريال مدريد السابق، وذلك بهدف إعادته لسانتياغو برنابيو مرة أخرى.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن رئيس النادي الملكي عرض بالفعل على نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي العودة لريال مدريد، وذلك عقب اعتزاله الساحرة المستديرة.

وأضافت أن بيريز عرض على هداف النادي الملكي التاريخي منصب سفير ريال مدريد، وأكدت أن اللاعب لم يمنح رئيس الميرنغي موافقته على هذا العرض حتى الآن، بحسب سكاي نيوز.

ويرى بيريز أن عودة رونالدو إلى ريال مدريد مرة أخرى، والعمل كسفير للنادي سيكون له تأثير إيجابي على الأمور التسويقية للنادي، وذلك لما يتمتع بها الدولي البرتغالي من شعبية جارفة في جميع أنحاء العالم.