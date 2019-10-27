شاهد.. حارس مرمى يحتفل بهدف "وهمي" فيتلقى هدفا كوميدياً

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مباراة هايدوك وضيفه سلافين لقطة نادرة، في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن الجولة الـ14 من الدوري الكرواتي الممتاز لكرة القدم.

ففي الدقيقة 74 من عمر اللقاء، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم هايدوك بهدف دون رد، سدد لاعب سلافين كرة قوية مستغلا تقدم حارس المنافس عن مرماه، وبدأ لاعبو هايدوك الاحتفال بالتعادل بالرغم من عدم تجاوز الكرة خط المرمى، حيث استطاع الحارس إبعادها عن مسارها في الرمق الأخير، فاصطدمت بالقائم الأيسر وارتدت إلى مدافع أصحاب الأرض، الذي لعبها بدوره لزملائه ليسجلوا الهدف الثاني بينما كان حارس سلافين مشغولا بالاحتفال مع دكة بدلاء فريقه بالهدف "الوهمي".

يذكر أن المباراة انتهت بهدفين نظيفين لهايدوك متصدر الدوري الكرواتي بـ27 نقطة، فيما توقف رصيد سلافين عند 10 نقاط في المركز العاشر والأخير على جدول الترتيب، بحسب "روسيا اليوم".