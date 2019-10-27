40 نادياً في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعه أمس في مدينة دا نانغ الفيتنامية، زيادة عدد المشاركين في بطولة دوري أبطال آسيا لتضم 40 نادياً.

ومن المقرر أن يتم استحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب، وسيتم العمل على تعزيز مكانة البطولة التي تعد من ضمن أغنى بطولات الأندية القارية في العالم، من دون أي تغيير على المقاعد المخصصة لأفضل ستة اتحادات وطنية.

وفي المقابل، ستتم زيادة المشاركين في كأس آسيا للسيدات من نسخة عام 2022، بحيث تضم 12 منتخباً وطنياً، مقارنة بنسخة عام 2018 في الأردن، والتي ضمت 8 منتخبات.