نقل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي إلى كوالالمبور

المصدر: بيروت - أ ف ب

استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إقامة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، والذي يجمع فريقي العهد اللبناني و«25 أبريل» الكوري الشمالي 4 نوفمبر المقبل في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا بدلاً من شنغهاي الصينية في 2 نوفمبر، بحسب مسؤول في النادي اللبناني. وكان مقرراً إقامة المباراة في بيونغ يانغ ،وتم نقلها بداية إلى شنغهاي «نظراً للعقوبات الحالية على كوريا الشمالية». وأكد محمد عاصي، أمين سر نادي العهد سفر بعثة الفريق غد إلى كوالالمبو لإقامة معسكر قبل المباراة.