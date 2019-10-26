ليستر سيتي يدخل التاريخ ويكتسح ساوثهامبتون بـ 9 أهداف

المصدر: د ب ا

حقق ليستر سيتي رقمًا قياسيًا كبيرًا، بعد فوزه الكاسح على مضيفه ساوثهامبتون 9 / صفر، أمس الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأصبح ليستر سيتي صاحب أعلى فوز خارج الملعب في تاريخ المسابقة، محطمًا الرقم السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد، الذي فاز خارج ملعبه على نوتنجهام فورست 8 /1 في فبراير 1999.

وتقمص الإسباني أيوزي بيريز ثوب البطولة وسجل ثلاث أهداف في الدقائق 19 و39 و57، والأمر ذاته بالنسبة زميله جيمي فاردي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، والدقيقة 58 والدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وجاءت باقي أهداف المباراة عن طريق المدافع بين شيلويل في الدقيقة العاشرة والبجليكي يوري تيليمانس في الدقيقة 17 وجيمس ماديسون في الدقيقة 85.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، في انتظار باقي نتائج مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة الثامنة في المركز الثامن عشر.