الجزائري يوسف عطال على رادار ريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم الجمعة، بأن النجم الجزائري يوسف عطال المحترف في نادي نيس الفرنسي ضمن أهداف نادي ريال مدريد الإسباني.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ريال مدريد يضع كلا من الجزائري يوسف عطال، ودافيد كالابريا لاعب ميلان الإيطالي، ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيغ الألماني ضمن خططه في فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض غياب ألفارو أودريوزولا الذي خرج من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، في الفترة المقبلة بعد مستواه المتواضع هذا الموسم، على الجهة اليمنى.

وقالت "روسيا اليوم" إن المغربي أشرف حكيمي، المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني حتى يونيو المقبل سيعود لريال مدريد بداية الموسم المقبل لينافس داني كارفخال على الجبهة اليمنى.

وفي حال انتقل عطال للريال، وعاد حكيمي للنادي بعد انتهاء الإعارة، ستكون المرة الأولى التي يتواجد فيها لاعبان عربيان في صفوف النادي الملكي.

وشارك يوسف عطال البالغ 23 عاما مع نيس في 7 مباريات الموسم الجاري، جميعها في الدوري الفرنسي، سجل فيها هدفا وصنع آخر، علما أنه شارك في 16 مباراة دولية مع منتخب الجزائر، وشارك في 4 مباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي نجح "محاربو الصحراء" في التتويج بلقبها.