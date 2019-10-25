الصين تستضيف مونديال الأندية 2021

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن الصين سوف تستضيف بطولة كأس العالم للأندية المجددة في 2021. ومنح مجلس «فيفا»، في اجتماعه في شنغهاي، حق الاستضافة بالإجماع إلى الصين، وتقام البطولة في شهري يونيو ويوليو بدلاً من موعدها الحالي في ديسمبر، وستتم زيادة عدد الأندية من سبعة إلى 24 فريقاً.

وأكد الاتحاد الدولي، أمس، رفع المبلغ المخصص لتطوير منافسات السيدات خلال الفترة من 2019 إلى 2022 إلى مليار دولار.

ووافق المجلس على الجدول الزمني لتلقي طلبات تنظيم بطولة كأس العالم 2030، حيث تبدأ في الربع الثاني من 2022، وسيتم اختيار البلد أو البلدان المضيفة في «عمومية فيفا» في 2024.