محمد عبد الله يدير مباراة سوريا والصين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم إماراتياً لإدارة مباراة منتخبي سوريا والصين 14 نوفمبر المقبل، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بقيادة حكمنا الدولي محمد عبد الله ويعاونه الدوليان حسن محمد ومحمد الحمادي، والحكم الرابع، سلطان عبدالرزاق.

وكان محمد عبد الله، أدار مباراة منتخب سوريا وأوزبكستان في التصفيات الآسيوية، والتي فازت بها سوريا بهدف وحيد، ويتصدر المنتخب السوري المجموعة برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن الصين.