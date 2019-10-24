ليفربول يدين اللافتة العنصرية ضد أوريجي

المصدر: وكالات

أدان نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اللافتة العنصرية، ضد ديفوك أوريجي لاعب الفريق، والتي عرضها مشجعو فريق جينك البلجيكي قبل مباراة الفريقين أمس في الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

ورفع المشجعون لافتة تصور رأس ديفوك أوريجي على جسم عاري بجانب كأس دوري أبطال أوروبا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن النادي قوله إنه تصرف سريعاً لإزالة اللافتة التي تخلد الصورة النمطية للعنصرية.

وذكر النادي أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق وأنه يدين بشدة هذه اللافتة المسيئة التي ظهرت قبل انطلاق المباراة".

وقضى أوريجي 24 عاما تسع سنوات في فرق الناشئين بنادي جينك قبل أن ينتقل إلى صفوف ليل في 2010.