ميسي أول لاعب يسجل في 15 مباراة متتالية بدوري الأبطال

المصدر: وكالات

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً خلال المباراة التي فاز بها فريقه برشلونة الإسباني على مضيفه سلافيا براغ التشيكي أمس الأربعاء في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن ميسي بات أول لاعب يسجل أهدافاً في 15 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا، وذلك بفضل الهدف الأول الذي سجله في مباراة الأمس والتي انتهت بفوز برشلونة 2 / 1.

وحافظ برشلونة على صدارة المجموعة، بفضل هذا الفوز حيث رفع رصيده إلى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الالماني.

ويستعد برشلونة لمواجهة بلد الوليد يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية عشرة بالدوري الإسباني.