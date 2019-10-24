النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في الصين 2021

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الخميس أن الصين ستستضيف نسخة موسعة من كأس العالم للأندية في 2021.

وأعلن الفيفا أنه سيوسع المشاركة في البطولة لتشمل 24 فريقاً في 2021 وأشار جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في أبريل نيسان الماضي إلى أن الخطة ستلعب دوراً كبيراً في تطوير اللعبة في آسيا رغم المعارضة الأوروبية.

وقال إنفانتينو "هذا قرار تاريخي لكرة القدم لأن مجلس الفيفا قرر اليوم بالإجماع أن الصين ستستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية.

وأضاف: "البطولة" الجديدة ستكون بطولة... يتطلع إليها كل شخص يحب كرة القدم. ستكون أول كأس عالم حقيقية يتنافس فيها أفضل الأندية. ستضم 24 فريقاً وتقام في الفترة من يونيو إلى يوليو".