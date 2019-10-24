ليفربول يكتسح جينك ونابولي يواصل صدارته في دوري الأبطال

المصدر: د ب ا

واصل نابولي الإيطالي تصدره للمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على ريد بول سالزبورج النمساوي 3 / 2، الأربعاء، في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمسابقة، والتي شهدت فوز ليفربول الإنجليزي على جينك البلجيكي 4 /1.

ورفع نابولي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الفريق النمساوي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وتقدم الفريق الإيطالي عن طريق البلجيكي ديريس ميرتينز في الدقيقة 17، قبل أن يسجل النرويجي إيرلينج هالاند هدف التعادل لسالزبورج في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني عاد ميرتينز ليضيف الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 64، لكن هالاند سجل التعادل مجددًا للفريق النمساوي في الدقيقة 72، قبل أن يسجل لورينزو إنسيني الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 73.

وفي المباراة الثانية، فاز ليفربول حامل اللقب على مضيفه جينك 4 /1.

وشهدت الدقيقة الثانية الهدف الأول للفريق الإنجليزي عن طريق أليكس أوكسلايد شامبرلين، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 57، ثم أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 77.

واختتم صلاح أهداف ليفربول بتسجيله للهدف الرابع في الدقيقة 87، وبعده بدقيقة واحدة سجل ستيفن أودي هدف جينك الوحيد.

ورفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف نابولي المتصدر، فيما يتذيل جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.