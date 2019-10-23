أوراوا الياباني يلحق بالهلال السعودي إلى نهائي أبطال آسيا

المصدر: أ ف ب

تأهل أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى الدور النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه الأربعاء على مضيفه غوانغجو ايفرغراندي الصيني 1-صفر في إياب نصف النهائي، بعدما كان فاز ذهاباً بهدفين دون مقابل.

وسجل شينزو كوروكي قائد الفريق الياباني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

وسيلعب أوراوا ريد دايموندز في الدور النهائي مع الهلال السعودي، الذي تأهل بدوره الثلاثاء بعد مباراتين ناريتين مع السد، حيث فاز خارج أرضه 4-1، وخسر في الرياض 2-4.

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها أوراوا المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، بعد عامي2007 و2017 حينما نجح بالفوز باللقب، والثانية تحديدا كانت على حساب الهلال بعدما تعادلا ذهابا 1-1 على ملعب الملك فهد في الرياض وفاز الفريق الياباني على أرضه إياباً بهدف دون رد.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في التاسع من شهر نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية، وفي الرابع والعشرين منه في مدينة سايتاما.