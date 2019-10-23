ريال مدريد يحقق فوزه الأول وسان جيرمان يضرب بقوة في دوري الأبطال

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزه الأول في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وتغلب على مضيفه غالطة سراي التركي 1 /صفر الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وفي المباراة الأخرى بالمرحلة ذاتها اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه كلوب بروج البلجيكي 5 /صفر.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية ويحل ريال مدريد في المركز الثاني بأربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل ويأتي كلوب بروج في المركز الثالث بنقطتين فيما يتذيل غالطة سراي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

وعلى ملعب يان برايدال، سجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفين في الدقيقتين السابعة و63 وأضاف نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 61 و79 و83 ليحقق سان جيرمان بذلك فوزه الثالث على التوالي.

وعلى ملعب تورك تيليكوم، يدين ريال مدريد بفوزه على غالطة سراي إلى نجم وسطه الألماني توني كروس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 18.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب الريال بحثا عن تسجيل هدف مبكر لكن محاولات الفريق لم تصل لدرجة الخطورة على المرمى التركي.

وكاد فلورين اندوني أن يتقدم بهدف لغالطة سراي في الدقيقة السابعة بعدما انفرد تماما بمرمى الفريق الضيف وسدد كرة قوية لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أنقذ الموقف ببراعة.

ولاحت فرصة أخرى مؤكدة لغالطة سراي في الدقيقة العاشرة إثر ضربة حرة تهيأت لاندوني أمام المرمى تماما ليسدد كرة قوية من لمسة واحدة لكن كورتوا واصل تألقه وأبعد الكرة بصعوبة شديدة.

ورد ريال مدريد بهجمة خطيرة عن طريق كريم بنزيما الذي مرر كرة ذكية إلى رودريغو سيلفا ليسدد كرة قوية أنقذها حارس غالطة سراي فرناندو موسليرا.

وافتتح الألماني توني كروس التسجيل للنادي الملكي في الدقيقة 18 بعدما تلقى تمريرة من ادين هازارد داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لمست قدم جيان سيري وسكنت الشباك.

وكان سيرخيو راموس قريبا من تسجيل الهدف الثاني للريال في الدقيقة 26 إثر ضربة ركنية نفذها كروس وارتقى لها راموس برأسه لكن دفاع أصحاب الأرض تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب النادي الملكي ولعل أبرزها انفراد كامل من جانب هازارد أعقبه تسديدة قوية لكن موسليرا تصدى للكرة بثبات.

وأهدر المغربي يونس بلهنده هدفا لا يضيع لغالطة سراي بعدما تلقى تمريرة رائعة من ريان بابل أمام المرمى مباشرة ليسدد كرة قوية ولكن في أحضان كورتوا.

ورد ريال مدريد بهجمة خطيرة انتهت بتسديدة صاروخية بعيدة المدى من كاسيميرو ولكن موسليرا واصل تألقه وأنقذ الموقف.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول أوشك بنزيما على تسجيل الهدف الثاني للريال بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك التركية.

وبعد مرور سبع دقائق من بداية الشوط الثاني كاد بنزيما أن يسجل ثاني أهداف الريال بعدما تلقى تمريرة من كروس توغل على اثرها داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض قبل أن يسدد كرة قوية ولكن موسليرا واصل تفننه في افساد هجمات الفريق الضيف.

ولاحت فرصة جديدة للريال لكن هذه المرة عبر هازارد التي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن موسليرا ابعدها بصعوبة إلى ضربة ركنية.

وتعاطفت العارضة مع غالطة سراي بشكل مثير ومنعت هدفا محققا عبر تسديدة صاروخية من هازارد.

ومرت أخر ربع ساعة وسط هجمات متبادلة للفريقين لكن دون حدوث جديد على مستوى النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز الريال بهدف دون رد.