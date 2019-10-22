زيدان يرد على خبر إقالته

المصدر: وكالات

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، أمس الاثنين، امتعاضه من الانتقادات التي يتعرض لها بسبب النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة، عشية المباراة أمام غلطة سراي التركي في منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول "ينسى عالم كرة القدم ما قمت به في الماضي، هذه هي الحياة وبالنسبة لي الأمر متعلق بالحاضر، فالماضي هو الماضي".

وتابع الدولي الفرنسي السابق "لن أقول لكم أنني لا أنزعج مما يقولونه، فأنا أنزعج ولكن لا يمكنني أن أمنع الناس من التعبير عن آرائها".

وبخصوص المباراة أمام الفريق التركي قال زيدان إنها مباراة كبيرة في ملعب كبير ونعرف وضعنا.

ويدخل النادي الملكي المباراة في إسطنبول وهو بأمس الحاجة إلى الفوز بعد أن حصد نقطة يتيمة من مباراتين أدت إلى احتلاله ذيل ترتيب المجموعة.

وبعد الخسارة المفاجئة السبت في الدوري المحلي أمام ريال مايوركا الصاعد إلى دوري الأضواء هذا الموسم، عاد الضغط ليلاحق زيدان الذي قاد ريال مدريد إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال بين 2016 و2018 خلال الفترة الأولى له في العاصمة الإسبانية.

وفيما يتعلق بالتقارير الصحافية الإسبانية التي أشارت إلى أن إدارة النادي الملكي قد تقيل زيدان من منصبه في حال فشل في العودة بالفوز من إسطنبول، قال إنه يعرف بالأمر، مضيفا " أريد أن أبقى هنا إلى الأبد لكن الوضع قد يتغير".

وأكد أنه غير متفاجئ من الضغط الذي يتعرض له، معتبرا أن "الأمر هكذا دائما لقد أمضيت 18 عاما هنا وحصل لي الأمر ذاته كلاعب".

وأردف لاعب خط الوسط السابق "أعرف وضعنا وأنه سيكون هناك ضغط. الأمر الأهم هو أن نستعد للمباراة ولكن مهما حصل غدا لن يغير شيئا".

ورغم البداية المتعثرة، كانت خسارة الريال أمام مايوركا الأولى في الليغا هذا الموسم وهو يحتل المركز الثاني خلف المتصدر والغريم برشلونة بفارق نقطة يتيمة.

وأكد قائد الفريق سيرخيو راموس أن "الجميع يعلم أن الفريق مع زيدان حتى الموت، مهما حصل علينا أن نظهر أننا مجموعة واحدة تثق بمدربها. ريال مدريد يعرف دائمًا كيف يرد وسنقوم بذلك سويا".

وقد طُرح اسم البرتغالي جوزيه مورينيو كخلف محتمل لزيدان الا أن راموس أكد "أننا نفكر فقط بالفوز، ولا شيء آخر أو بما يزعمه بعض الأشخاص".

وأضاف الدولي الإسباني "سيكون من السهل القول إن زيدان سيبقى حتى نهاية الموسم أعرف أن الشائعات تهم الصحافة ولكن الحديث عن مدربين محتملين ممل".

وستشهد المواجهة عودة البلجيكي ادين هازار، بعد غيابه عن لقاء مايوركا، إضافة إلى عودة الألماني توني كروس إلى خط الوسط بعد تعافيه من الإصابة، فيما لم يسافر كل من الويلزي غاريث بايل والكرواتي لوكا مودريتش مع الفريق بداعي الإصابة.