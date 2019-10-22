أسماء المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2019

المصدر: د ب ا

أعلنت مجلة "فرانس" فوتبول" الفرنسية أمس الاثنين عن قائمة أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2019.

وفيما يلي نسلط الضوء على قائمة حراس المرمى المرشحين للفوز بهذه الجائزة:

- البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي).

- الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني).

- البرازيلي هيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي).

- الكاميروني اندري أونانا (أياكس أمستردام الهولندي).

- البولندي فوسيتش تشيزني (يوفنتوس الإيطالي).

- السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد الإسباني).

- الإسباني كيبا (تشيلسي الإنجليزي).

- السلوفيني سمير هاندانوفيتش (انتر ميلان الإيطالي).

- الفرنسي هوجو لوريس (توتنهام الإنجليزي).

- الألماني مارك اندري تيرشتيجن (برشلونة الإسباني).

يذكر أن هذه الجائزة تقدم لأول مرة هذا العام من قبل المجلة الفرنسية وتحمل اسم الحارس التاريخي للاتحاد السوفيتي ليف ياشين.

ومن المقرر أن تقدم هذه الجائزة للفائز خلال حفل تسليم الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي ستقيمه "فرانس فوتبول" في الثاني من ديسمبر المقبل.