قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019

المصدر:
  • د ب ا
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كشفت مجلة "فرانس" فوتبول" الفرنسية أمس الاثنين عن القائمة الأولية لأسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وفيما يلي نسلط الضوء على قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بهذه الجائزة:

- الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام الإنجليزي).
- الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي).

- البرتغالي بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي).
- البولندي روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ الألماني).

- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي).
- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي).

- الهولندي ماتياس دي ليخت (يوفنتوس الإيطالي).
- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد الإسباني).

- الهولندي جيورجينهو فاينالدوم (ليفربول الإنجليزي).
- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

- البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي).
- الهولندي دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام الهولندي).

- الجابوني بيير ايمريك أوباميانج (أرسنال الإنجليزي).
- الألماني مارك أندري تيرشتيجن (برشلونة الإسباني).

- الغاني ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي).
- الأرجنتيني سيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي).

- الهولندي فرينكي دي يونج (برشلونة الإسباني).
- الفرنسي هوجو لوريس (توتنهام الإنجليزي).

- الصربي دوشان تاديتش (أياكس أمستردام الهولندي).
- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني).

- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي).
- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي).

- السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي).
- الفرنسي أنطوان جريزمان (برشلونة الإسباني).

- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).
- البلجيكي ايدن هازارد (ريال مدريد الإسباني).

- البرازيلي ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي).
- الإنجليزي رحيم سترلينج (مانشستر سيتي الإنجليزي).

- البرتغالي جواو فليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني).
- الإنجليزي فريند الكسندر ارنولد (ليفربول الإنجليزي).

ومن المقرر أن يقام حفل تسليم الكرة الذهبية في الثاني من ديسمبر المقبل والإعلان عن اسم الفائز.

 

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