قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019

كشفت مجلة "فرانس" فوتبول" الفرنسية أمس الاثنين عن القائمة الأولية لأسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.
وفيما يلي نسلط الضوء على قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بهذه الجائزة:
- الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام الإنجليزي).
- الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي).
- البرتغالي بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي).
- البولندي روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ الألماني).
- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي).
- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي).
- الهولندي ماتياس دي ليخت (يوفنتوس الإيطالي).
- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد الإسباني).
- الهولندي جيورجينهو فاينالدوم (ليفربول الإنجليزي).
- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي).
- البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي).
- الهولندي دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام الهولندي).
- الجابوني بيير ايمريك أوباميانج (أرسنال الإنجليزي).
- الألماني مارك أندري تيرشتيجن (برشلونة الإسباني).
- الغاني ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي).
- الأرجنتيني سيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي).
- الهولندي فرينكي دي يونج (برشلونة الإسباني).
- الفرنسي هوجو لوريس (توتنهام الإنجليزي).
- الصربي دوشان تاديتش (أياكس أمستردام الهولندي).
- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني).
- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي).
- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي).
- السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي).
- الفرنسي أنطوان جريزمان (برشلونة الإسباني).
- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).
- البلجيكي ايدن هازارد (ريال مدريد الإسباني).
- البرازيلي ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي).
- الإنجليزي رحيم سترلينج (مانشستر سيتي الإنجليزي).
- البرتغالي جواو فليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني).
- الإنجليزي فريند الكسندر ارنولد (ليفربول الإنجليزي).
ومن المقرر أن يقام حفل تسليم الكرة الذهبية في الثاني من ديسمبر المقبل والإعلان عن اسم الفائز.