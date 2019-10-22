الصين الأقرب لاستضافة مونديال الأندية 2021

المصدر: زيوريخ - د ب أ

كشف مصدر في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن الصين تعد المرشح الأوفر حظاً للفوز بحق استضافة كأس العالم 2021 للأندية، وهي أول نسخة تقام بالنظام الجديد، الذي يشهد مشاركة 24 فريقاً.

وسيشهد اجتماع مجلس الفيفا، يوم الجمعة المقبل في مدينة شنغهاي الصينية، إعلان اسم الدولة المضيفة لأول نسخة من مونديال الأندية بنظامها الجديد، والمقررة صيف 2021. وكان السويسري إنفانتينو رئيس «فيفا»، أعلن في مارس الماضي، قرار مجلس «فيفا» بمشاركة 24 نادياً، بداية من 2021، على أن تقام البطولة من يونيو إلى يوليو، كبديل لبطولة كأس القارات.