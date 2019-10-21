نيمار وبتلر صداقة ولدت في ريو دي جانيرو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كشف جيمي بتلر نجم فريق ميامي هيت لكرة السلة، عن علاقة الصداقة القوية التي تجمعه مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي نشأت بينهما أثناء مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو بالبرازيل.

وأكد بتلر، أنه منذ ذلك الحين، ولدت صداقة قوية للغاية بين اللاعبين، وتواجدا أكثر من مرة معاً خلال شهور الصيف، ويتشارك الإثنين كذلك، شغف كرة القدم والموسيقى.

وأوضح بتلر: "خلال أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وقبل يوم من اللعب والفوز بالميدالية الذهبية لكرة السلة مع المنتخب الأمريكي، كنت في المدرجات في إستاد ماراكانا للاستمتاع بالنهائي بين البرازيل وألمانيا، وفازت البرازيل بفضل المساهمة الحاسمة لنيمار، ومنذ ذلك الحين، وبدأت الصداقة بيننا".

وبدوره، يقول نيمار: "لدى جيمي قلب من ذهب، وسرعان قامت بيننا صداقة قائمة على الإخلاص والصدق، إنه رجل خجول، لكنه في الوقت نفسه، لديه جانب مضحك يجعله مختلفاً عن أصدقائي الآخرين".