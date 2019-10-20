كلوب يحذر محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

حذر المدير الفني لليفربول يورغن كلوب نجم الفريق محمد صلاح، من "الاستجابة للاستفزاز" خلال مباراة مانشستر يونايتد، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم.

ويسعى صلاح لهز شباك مانشستر يونايتد للمرة الأولى، حيث لم يسبق له في 4 لقاءات سابقة، تسجيل أي أهداف بمرمى المنافس التاريخي لليفربول على زعامة الكرة الإنجليزية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "إذا أخبرني أحد أن صلاح لم يسجل في مرمى مانشستر يونايتد، سأقول له: أحقا؟ أعتقد أنه مهما مر وقت طويل دون التسجيل في مرمى منافس ما، ستأتي اللحظة التي تفعل بها ذلك".

وتابع المدرب الألماني: "هناك سبب لمثل هذه الإحصاءات، تماما مثل تاريخنا مع مانشستر يونايتد خارج الديار".

ووجه حديثه لصلاح محذرا من استفزازه بسبب سجله الضعيف أمام "الشياطين الحُمر"، قائلا: "نعم إنه اختبار كبير، وفي بعض الأحيان ستكون هناك تحديات قديمة عليك أن تكون مستعدا لها. الأمر بهذه البساطة"، وفقا لسكاي نيوز.