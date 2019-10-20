يوفنتوس يوسع الفارق ونابولي يزحف نحو صدارة الكالتشيو

المصدر: أ ف ب

حقق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية فوزه السابع في ثماني مباريات واحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه السبت على ضيفه بولونيا 2-1.

ورفع فريق المدرب ماوريتسيو ساري رصيده إلى 22 نقطة من أصل 24 ممكنة، وذلك بعد انتزاعه الصدارة من الإنتر بفوزه عليه 2-1 في المرحلة السابقة، في أفضل استعداد قبل استحقاقه الأوروبي على أرضه أيضاً أمام لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وابتعد يوفنتوس أربع نقاط عن وصيفه الإنتر الذي يحل اليوم ضيفا على ساسوولو، قبل أن يواجه بدوره في استحقاقه الاوروبي بوروسيا دورتموند الألماني.

وبعد كرة مشتركة بين البرازيلي اليكس ساندرو والفرنسي ادريان رابيو، أطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، تسديدة قوية في زاوية أرضية ضيقة منحت "السيدة العجوز" التقدم (ق19).

لكن بولونيا عادل سريعا بتسديدة نصف طائرة من قلب الدفاع البرازيلي دانيلو سكنت الزاوية العليا اليسرى لمرمى الحارس المخضرم جيجي بوفون (ق26).

لكن مع انطلاق الشوط الثاني، استعاد صانع الألعاب البوسني ميراليم بيانيتش تقدم "بيانكونيري" بعد معمعة وخطأ بالتشتيت من دفاع بولونيا (ق54).

وقبل انتهاء المباراة، كاد البارغوياني فيدريكو سانتاندر يعادل برأسية ارتدت من العارضة ثم أنقذها بوفون من المحاولة الثانية ليطلق الحكم صافرته.

ميليك عائد بقوة

وقاد المهاجم البولندي أركاديوش ميليك فريقه نابولي رابع الترتيب إلى فوزه الخامس هذا الموسم، على حساب ضيفه فيرونا 2-صفر.

وعاد نابولي إلى سكة الفوز على ملعب "سان باولو" في جنوب البلاد بفضل هدفي ميليك في الشوطين، وذلك بعد تعادله مع تورينو سلبا قبل فترة التوقف الدولية.

ورفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 16 نقطة بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس.

ويدين وصيف الموسم الماضي الذي يستعد لرحلة نمسوية حيث يواجه سالزبورغ في دوري أبطال اوروبا، لحارسه اليكس ميريت الذي تألق أمام الصربي داركو لازوفيتش، ماتيو بيسينا وماتيا تساكانيي.

وقبل ثماني دقائق من الاستراحة، حول ميليك عرضية الاسباني فابيان رويز مسجلا هدفه الأولى هذا الموسم. وضاعف النتيجة في الدقيقة 67 متابعا ضربة حرة ذكية من لورنتسو انسينيي، ليلحق بفيرونا خسارته الثالثة هذا الموسم.

وفرط أتالانتا برغامو الثالث في فوز ثمين على مضيفه لاتسيو واللحاق بيوفنتوس إلى الصدارة ولو مؤقتا، بسقوطه في فخ التعادل 3-3 السبت على الملعب الأولمبي في روما.

وكان أتالانتا في طريقه إلى تحقيق فوز كبير على مضيفه والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لمباراته الثلاثاء المقبل ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما تقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول سجلها الكولومبي لويس موريال (ق23 و28)، والأرجنتيني أليخاندرو غوميز (ق37).

لكن لاتسيو قلب الطاولة في النصف الثاني من الشوط الثاني ورد بثلاثية تناوب على تسجيلها تشيرو إيموبيلي (ق69 و90+2 من ركلتي جزاء) والأرجنتيني خواكين كوريا (ق70).

ولم يكن أتالانتا الساعي إلى نقطته الأولى في المسابقة القارية العريقة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، بحاجة إلى هذا التعثر كونه سيواجه قوة هجومية ضاربة لمانشستر سيتي الانجليزي الثلاثاء.

وتوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية في الدوري لأتالانتا عند ثلاثة، فيما صعد لاتسيو الذي سقط في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي، إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 12 نقطة بفارق الاهداف عن جاره روما.