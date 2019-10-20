مايوركا يلحق الخسارة الأولى بالريال ويهدي صدارة الليغا لبرشلونة

المصدر: أ ف ب

ألحق ريال مايوركا الخسارة الأولى بضيفه ريال مدريد عندما تغلب عليه 1-صفر، وأهدى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم إلى برشلونة حامل اللقب والفائز على مضيفه إيبار 3-صفر السبت في المرحلة التاسعة.

واستغل ريال مايوركا جيدا عاملي الأرض والجمهور والغيابات الكثيرة في صفوف النادي الملكي ليلحق به الخسارة ويزيحه عن الصدارة.

وخاض ريال مدريد المباراة في غياب نجومه الألماني طوني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والويلزي غاريث بايل بسبب الإصابة والبلجيكي إدين هازار بسبب انجاب زوجته، فيما أبقى مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على مواطنه رافايل فاران على دكة البدلاء وأراح المدافع داني كارفاخال ترقبا للمباراة المنتظرة ضد مضيفه غلطة سراي التركي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحسم ريال مايوركا نتيجة المباراة مبكرا بهدف للعاجي لاغو جونيور في الدقيقة السابعة بتسديدة رائعة من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وحرمت العارضة الفرنسي كريم بن زيمة من إدراك التعادل بردها كرة ساقطة من داخل المنطقة (ق27)، وسدد البرازيلي مارسيلو كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس مانويل رينا (ق37).

وتحسن أداء ريال مدريد في الشوط الثاني لكن دون فعالية وزادت محنه بطرد مدافعه ألفارو اودريوسولا لتلقيه الانذار الثاني (ق74).

وهو الفوز الثاني تواليا لريال مايوركا بعد خمس هزائم وتعادلين فرفع رصيده غلى 10 نقاط وصعد الى المركز الرابع عشر.

باريخو يزيد محن أتلتيكو

وعلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد، زاد قائد فالنسيا دانيال باريخو محن القطب الثاني للعاصمة بتسجيله هدفا رائعا فرض به التعادل 1-1.

وهو التعادل الثالث على التوالي لأتلتيكو الذي لم يذق طعم الفوز محليا منذ تغلبه على مضيفه ريال مايوركا 2-صفر في 25 سبتمبر الماضي، حيث سقط في فخ التعادل أمام جاريه ريال مدريد وبلد الوليد سلبا.

وكان أتلتيكو الطرف الأفضل منذ البداية وخلق مهاجموه العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل فشلوا في ترجمتها إلى أهداف واحتاجوا إلى ركلة جزاء احتسبها الحكم أدريان كورديرو فيغا بعدما لجأ لتقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" للتأكد من لمس الروسي دينيس تشيريشيف للكرة بيده داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية لألفارو موراتا، فانبرى لها دييغو كوستا بنجاح (36).

وهو الهدف الأول لأتلتيكو في الليغا بعد صيام 216 دقيقة.

وفشل أتلتيكو مدريد في استعادة المركز الثالث من غرناطة الفائز على أوساسونا 1-صفر الجمعة، فتراجع إلى المركز الرابع قبل استضافته باير ليفركوزن الألماني الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، فيما يعتبر التعادل ثمينا لفالنسيا الذي صعد إلى المركز السابع قبل رحلته لمواجهة ليل الفرنسي الأربعاء في المسابقة القارية العريقة.

وقال قائد أتلتيكو كوكي "قدمنا مباراة كبيرة وكانت لدينا فرص في الشوط الأول ولكن التعادل خيب أمالنا كثيرا"، فيما قال قائد فالنسيا باريخو "كنا نعرف اننا سنأتي لملعب صعب وبدأنا المباراة بطريقة جيدة وكثافة كبيرة واستحوذنا على الكرة في الدقائق العشر الأولى، لكننا تفوقنا عليهم في كل شيء في الشوط الثاني ونجحنا في إدراك التعادل وكان بامكاننا العودة بالنقاط الثلاث".

وصعد خيتافي إلى المركز السادس بفوزه على ضيفه ليغانيس بهدفين نظيفين سجلهما انخل لويس رودريغيز في الدقيقتين 64 و84.