ثلاثية لـ«البارسا» في شباك إيبار

المصدر: مدريد - ا ف ب

فاز برشلونة حامل اللقب أمس على مضيفه إيبار 3 - 0 ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل الثلاثية الفرنسي أنطوان غريزمان والأرجنتيني ميسي والأوروغوياني سواريز في الدقائق 13 و58 و66 فيما واصل أتلتيكو مدريد نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام فالنسيا 1-1 في قمة المرحلة.

ووصل «البارسا» إلى 19 نقطة من تسع مباريات، وأتى فوزه قبل أيام من خوضه مباراة ضد مضيفه سلافيا براغ التشيكي الأربعاء في المجموعة السادسة في منافسات دوري أبطال أوروبا.، زاد قائد فالنسيا دانيال باريخو أزمة أتليتكو مدريد بتسجيله هدفاً رائعاً فرض به التعادل 1-1، وكان أتبينكو تقدم بهدف دييغو كوستا من ركلة جزاء .