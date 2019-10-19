بايرن يسقط في فخ التعادل أمام أوجسبورغ

المصدر: البيان الإلكتروني

فرط فريق بايرن ميونخ في انتزاع صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، مؤقتا، بسقوطه في فخ التعادل 2/2 أمام أوجسبورج خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز يونيون برلين على فرايبورج 2 / صفر، وفورتونا دوسلدورف على ماينز 1 / صفر وتعادل فيردر بريمن مع هيرتا برلين 1/1، ولايبزج مع فولفسبورج بذات النتيجة.

وتقدم أوجسبورج بهدف سجله ماركو ريشتر بعد مرور 30 ثانية من بداية المباراة، وتعادل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 14 وأضاف سيرج نابري الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 49 قبل أن يسجل ألفريد فينبوجاسون هدف التعادل لأوجسبورج في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث،بفارق الأهداف أمام لايبزج، كما رفع أوجسبورج رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس عشر.