شاهد.. هدف فريد من نوعه في ملاعب الكرة

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن ستيفان غالينسكي مدافع فريق بيسفورد يونايتد من تسجيل هدف نادر، إن لم يكن الوحيد، في كرة القدم الحديثة.

الإنجاز بحسب "فرانس فوتبول" يتمثل في تسجيله هدفا بالرأس من منطقة فريقه، أي من على بعد أكثر من 50 مترا وبرأسه كما تبين لقطات الفيديو.

حدث ذلك الأربعاء الماضي، عندما انتقل فريق بيسفورد يونايتد للتباري مع فريق يونايتد أوف مانشستر (في دوري الشمال الانجليزي الممتاز)، حيث منح المدافع الإنجليزي المولد وذو الأصول البولندية ستيفان غالينسكي فريقه الفوز بتسجيله هدفا برأسه من منطقة فريقه، وهو الهدف الذي ضمن انتصار فريقه 3-1.