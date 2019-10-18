كلوب يثير الغموض حول مشاركة صلاح أمام مانشستر يونايتد

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار المدير الفني لنادي ليفربول، يورجن كلوب، الغموض حول مشاركة النجم المصري محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد فى المباراة المرتقبة التى تجمعهما بعد غد الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليغ".

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، عن موقف محمد صلاح وأليسون وماتيب من المشاركة في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: ، علينا أن ننتظر ونرى، مازال لدينا حصتان تدريبيتان ثم نقرر بعدها، لاشىء مؤكداً بعد".

وأضاف مدرب ليفربول، "لا أعتقد أن هناك أندية كثيرة تود اللعب معنا في الوقت الحالي، ولكن يبدو أن مانشستر يونايتد يريدون ذلك، لذلك يجب أن نوضح لهم سوء الفهم الذى لديهم".