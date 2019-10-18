اتحاد الكرة الإسباني يؤجل الكلاسيكو

المصدر: د ب ا

وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الخميس على طلب رابطة الدوري الإسباني بتأجيل لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، الذي كان مقررا إقامته يوم 26 أكتوبر الجاري بسبب المظاهرات التي يشهدها إقليم كتالونيا الآن، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية.

وأشارت صحيفة (آس) الإسبانية إلى أنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن موعد إقامة المباراة، حيث اقترح الاتحاد إقامتها يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر المقبل، غير أن رابطة الدوري الإسباني طلبت إقامته يوم السبت السابع من الشهر نفسه، بسبب إتاحة الفرصة لمتابعة اللقاء على نطاق أوسع بين جماهير كرة القدم.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار أنه رغم تعارض الموعد الجديد الذي تقترحه الرابطة لإقامة اللقاء مع مباراتي برشلونة والريال مع ضيفيهما ريال مايوركا وإسبانيول على الترتيب ضمن المرحلة السادسة عشر للمسابقة، إلا أن الرابطة اقترحت تقديم موعد المباراتين لتقاما يوم الأربعاء الموافق الرابع من ديسمبر.

وأوضحت آس أنه من المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي لتحديد الموعد الجديد للكلاسيكو قبل يوم الإثنين المقبل.

ويشهد إقليم كتالونيا أوضاعا غير مستقرة حاليا في ظل تنظيم الحركة الانفصالية في الإقليم الواقع شمال شرقي إسبانيا احتجاجات واسعة النطاق بعد صدور حكم قضائي مثير للجدل ضد بعض قادة السياسيين في الإقليم، الذي يرغب في الانفصال عن إسبانيا.

وكان الريال وبرشلونة رفضا مقترحا بنقل المباراة إلى ملعب (سانتياغو برنابيو) معقل الفريق الملكي يوم 26 أكتوبر الجاري بداعي تأثيرها على مبدأ تكافؤ الفرص.

في المقابل، أعربت الحكومة الإسبانية، من خلال المجلس الأعلى للرياضة في البلاد، عن معارضتها إقامة المباراة بملعب (كامب نو) معقل الفريق الكتالوني في موعده المحدد سلفا، معتبرة أنه "أمر غير مقبول".