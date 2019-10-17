ميسي يرد على رونالدو ويكشف سبب إصاباته المتكررة

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

تحدث ليونيل ميسي؛ الفائز للمرة السادسة بالحذاء الذهبي الأوروبي، لصحيفة ماركا الإسبانية وأجاب كريستيانو رونالدو، قائلاً إنه لا يرى نفسه يغادر برشلونة؛ أفضل نادٍ في العالم في نظره.

فبعد حصوله على الحذاء الذهبي السادس، الذي مُنح لأفضل هداف في بطولة أوروبا (سجل 36 هدفا في الدوري الإسباني في 2018-2019)، أجرى ليونيل ميسي مقابلة مطولة مع صحيفة ماركا اليومية الإسبانية تحدث فيها عن مستقبله وقدم فيها إجابات لكريستيانو رونالدو، الذي طلب منه مراراً تجربة مغامرة جديدة خارج إسبانيا.

فعلى الرغم من أنه لا يحب الحوارات الصحفية، إلا أن ليونيل ميسي أجرى محادثات مطولة مع صحفيي ماركا اليومية بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي، بحسب صحيفة ليكيب" الفرنسية.

وخلال هذه المقابلة، أجاب مهاجم برشلونة، ضمن مجموعة من الأسئلة، عن سؤال حول مستقبله مع البرسا، وسؤال آخر طرحه بشكل غير مباشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى يوفنتوس تورينو مطلع الموسم الماضي بعد سنوات عديدة في ريال مدريد (من 2009 إلى 2018) ومانشستر يونايتد (من 2004 إلى 2009)، الذي حث كثيرا ميسي على تغيير الأجواء ومغادرة برشلونة.

"ما زلت أعتقد أنني في الـ 25"

أجاب ميسي ببساطة: "لم أشعر أبداً بالحاجة لمغادرة برشلونة، أفضل نادٍ في العالم. الآن الكل يبحث عن تحقيق أهدافه وخوض تجاربه الخاصة. في برشلونة، أشعر أنني بحالة جيدة. أحب اللعب في كامب نو، أرتاح في التدرّب هنا، أحب مدينة برشلونة. هذه الأمور كانت دائما واضحة جدا بالنسبة لي. هذا النادي لديه أهداف كبيرة ولا أرى نفسي أبحث عنها في مكان آخر".

ولدى سؤاله عن عمره (32 عامًا) وإصاباته المتكررة، أقر الأرجنتيني بأن "الأمر صعب جدًا كون كل شيء في رأسي على ما يرام. ما زلت أعتقد أنني أبلغ من العمر 25 عامًا وأستطيع أن أفعل الكثير من الأشياء في الميدان، لكن الجسم هو الذي يتحكم وليس الدماغ. اليوم، أعلم أنني يجب أن أكون أكثر حذراً من ذي قبل. لهذا، لابد من الاستعداد لذلك بشكل مختلف أثناء التدريبات".