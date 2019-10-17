لأول مرة .. ماني يعلق على خلافه مع محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد مرور أشهر على الأزمة التي حدثت بين النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، والنجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد مباراة بيرنلي الشهيرة في واقعة عدم تمرير الكرة له امام المرمى، علق نجم منتخب السنغال على تلك الواقعة.

وكان محمد صلاح قد قرر المراوغة والتسديد في إحدى هجمات الريدز في المباراة ورفض تمرير الكرة إلى ماني قبل أن يقوم كلوب باستبدال ساديو، الذي خرج وهو في حالة غضب عارمة، وفقا لموقع دوت مصر.

وقال ساديو ماني في حواره مع قناة "كانال بلس" الفرنسية: "تحدثت مع صلاح بعد الأزمة، واتصل بي كلوب وذهبت إلى مكتبه لنتحدث، وأخبرته أننا أنهينا الخلاف، كان مسرورًا للغاية".

أضاف: "صلاح قال لي لماذا شعرت بالغضب يا ساديو؟ فقلت له إنه كان يجب عليه تمرير الكرة لي، فأجاب بأنه لم يرني ثم أكد لي أنه لا يتعمد ذلك، وهذا ما أعرفه بالفعل".

وتابع: "أجبته، أنت كان لابد وأن تعطيني الكرة، كنت في موقف يسمح لي بالتسجيل"، فرد قائلا: "أنا لم أرك ساديو، أنت تعلم أنني لست ضدك لكنني بالفعل لم أكن أراك".

وأشار ساديو ضاحكًا: "كنت أعرف ذلك، لكن ردة فعل صلاح كانت غريبة بعض الشيء نحن نلعب دائمًا جنبًا إلى جنب. نتحدث هاتفيا باستمرار، لذلك ليس لدينا مشكلة".

واختتم: "كان الجميع يريد أن يحل المشكلة بيننا، فينالدوم يحب أن يمزح كثيرًا، ذهب في أحد الجلسات، وقال بصوت عال (مو صلاح، لماذا أراد ماني أن يضربك؟)، لنضحك جميعا وتنهي الأزمة.

ويستعد صلاح وماني لقيادة ليفربول أمام مانشستر يونايتد الأحد، في قمة الجولة التاسعة من البريميرليغ، علما بان الريدز يتصدر المسابقة برصيد 24 نقطة جمعها من 8 انتصارات في 8 مباريات.