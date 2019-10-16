لاعبو السنغال يرفضون تسلّـم منحة مشاركتهم أمام البرازيل

المصدر: دبي-عدنان الغـربي

كشفت وسائل إعلام سنغاليـة أن أجواء رحلة منتخب "أسود الترانغا" إلى سنغافورة لمواجهة المنتخب البرازيلي ودّيا 10 أكتوبر الجاري والتي حسمها التعادل بهدف لمثله، سادها التوتر بين اللاعبين ومسؤولي الاتحاد السنغالي لكرة القدم بسبب خفض منحة الحضـور من 1150 يورو إلى 1000 يورو، ورفض اللاعبون تسلّمها.

وقال أحد اللاعبين(رفض الكشف عن اسمه) في تصريحات صحافية:" منحنا منخفضة جدا مقارنة بما يحصل عليه بقية المنتخبات الأفريقية، وفي هذه المرة اقترحوا علينا مبلغا أقل من السابق، لا نأتي إلى المنتخب من أجل المال ولكن يجب التحلي بالمصداقية."