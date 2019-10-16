ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي رسمياً

المصدر: البيان الإلكتروني

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، اليوم الأربعاء، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية للموسم الماضي، وذلك للمرة السادسة في مشواره.

وأحرز ليونيل ميسي 36 هدفا مع برشلونة في الليغا خلال الموسم الماضي، ليفوز بجائزة "الحذاء الذهبي" للمرة الثالثة تواليا، والسادسة في مشواره.

وتفوق ميسي، الحائز على جائزة "الأفضل" من الفيفا هذا العام، على الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الذي سجل 33 هدفا، والإيطالي فابيو كوالياريلا (سامبدوريا)، الذي سجل 26 هدفا في "الكالتشيو".