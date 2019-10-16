15 سنة على ظهور الأسطورة ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر من عام 2004، ظهر الأرجنتيني ليو ميسي لأول مرة بقميص برشلونة، وبهذه المناسبة سوف يرتدي ميسي حذاء خاص من أديداس، في المباراة ضد إيبار يوم السبت، بمناسبة مرور 15 سنة على ظهوره الأول.

وقام النجم الأسطوري الأرجنتيني للبارسا، باستعراض الحذاء الخاص الذي يخوض به مواجهته المقبلة، من خلال فيديو دعائي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.



والمعروف أن ميسي هو أول لاعب في تاريخ كرة القدم، يحقق جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا 6 مرات، وهذا رقم قياسي، إذ لم يسبق أن وصل أي لاعب في العالم لهذا الرقم طوال تاريخ اللعبة.