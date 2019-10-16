إسبانيا تنتزع بطاقة التأهل ليورو 2020 في الوقت القاتل

المصدر: د ب ا

تأهل المنتخب الإسباني رسميا إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) عقب تعادله 1 / 1 أمام مضيفه السويدي أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات، والتي شهدت أيضا تعادل رومانيا مع النرويج 1 / 1 وفوز جزر فارو على مالطة 1 / صفر.

وتقدم المنتخب السويدي بهدف سجله ماركوس بيرغ في الدقيقة 51 وتعادل المنتخب الإسباني عن طريق هدف سجله رودريغو مورينو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع المنتخب السويدي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني.